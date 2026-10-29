VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é preso após atear fogo no corpo da companheira na Bahia

Mulher de 21 anos sofreu queimaduras graves no tórax e no abdômen

Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:24

Imagem ilustrativa Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma mulher de 21 anos sofreu queimaduras graves após ter o corpo incendiado pelo companheiro, de 18, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu na segunda-feira (26), na casa onde o casal morava, no bairro Morada Real, após uma discussão entre os dois.

A vítima teve queimaduras nas regiões do tórax e do abdômen e precisou ser encaminhada para atendimento médico. O suspeito foi preso nesta quinta-feira (29), depois de se apresentar na Delegacia de Homicídios do município.

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De acordo com a Polícia Civil, as investigações reuniram informações médicas e outros elementos que apontaram indícios de autoria. Com base nas apurações, a polícia solicitou a prisão preventiva do jovem, autorizada pela Justiça.