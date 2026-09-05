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Homem é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da ex-companheira na Bahia

Segundo a polícia, suspeito já havia desrespeitado a ordem judicial outras duas vezes e também é investigado por ameaça, injúria e discriminação racial

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:22

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 41 anos foi preso na sexta-feira (4), no bairro de Bom Jesus, em Nova Soure, na Bahia, após ser investigado por descumprir uma medida protetiva de urgência concedida em favor da ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já havia desrespeitado a determinação judicial pelo menos duas vezes, entre este ano e o ano passado.

Além do descumprimento da medida, o homem é investigado por ameaça, injúria e discriminação racial contra a vítima.O caso já era acompanhado pelas autoridades desde agosto de 2024. Conforme o registro da ocorrência, a mulher relatou que era perseguida pelo ex-companheiro, que fazia ameaças e teria cometido episódios de intolerância religiosa.

Em 20 de julho deste ano, segundo a investigação, o homem invadiu a residência da vítima, arremessou uma telha contra ela e danificou utensílios da casa e objetos utilizados em cerimônias religiosas. Diante dos episódios e dos sucessivos descumprimentos da ordem judicial, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça.

O suspeito foi encontrado por equipes da Delegacia Territorial de Nova Soure, durante diligências para cumprir a ordem judicial. Após a prisão, ele permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

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