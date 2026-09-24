PORTO SEGURO

Homem é preso após furtar itens de turista dentro de hotel no sul da Bahia

Suspeito foi identificado após análise de imagens de segurança e teve objetos como relógio, perfumes e cordão de ouro encontrados na bagagem

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:50

Homem é preso após furtar itens de turista dentro de hotel no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi preso suspeito de furtar objetos de um estabelecimento de hospedagem na Orla norte de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a polícia, ele estava hospedado no mesmo hotel onde o furto foi cometido. A prisão ocorreu na última segunda-feira (22), realizada pela Delegacia Especializada de Proteção ao Turista (Deltur/Deic/23ª Coorpin).

Segundo as investigações, os policiais analisaram imagens do sistema de videomonitoramento e colheram informações com a administração do estabelecimento, chegando à identificação do suspeito, de 37 anos, que já havia realizado o check-out.

O homem foi localizado pelos policiais e conduzido à unidade policial para prestar esclarecimentos. Durante o atendimento, ele autorizou e acompanhou a abertura e a verificação de suas bagagens.

Na mala, foram encontrados objetos relacionados à ocorrência, entre eles óculos de sol, relógio, perfumes, cordão de ouro, boné e outros pertences.