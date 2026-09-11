BAHIA

Homem é preso após instalar rastreador no carro da ex e mandar criminosos furtarem o veículo

Ele foi preso por descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 22:03

Delegacia de Barreiras, no oeste da Bahia Crédito: Lo-Hanna Nunes/TV Oeste

Um homem, de 56 anos, foi preso na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, sob suspeita de descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira, de 45 anos. Ele foi localizado nesta sexta-feira (11), no bairro Parque da Cidade. De acordo com as investigações, a medida protetiva havia sido solicitada em março deste ano, após a vítima sofrer lesão corporal e injúria.

O homem é investigado por monitorar a ex-companheira com um rastreador instalado no veículo dela. Segundo a Polícia Civil, o homem costumava acompanhar todos os deslocamentos da mulher até o trabalho. Ele também é suspeito de determinar o furto do carro da vítima e de alguns pertences pessoais enquanto enquanto ela estava no trabalho.