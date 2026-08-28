CRIME

Homem é preso após invadir casa de mulher, agredir vítima e tentar estuprá-la no dia seguinte na Bahia

Crimes teriam ocorrido em março, mesmo diante de determinações judiciais de proteção à vítima

Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:47

Investigado foi preso após tentativa de estupro Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Johnnatan Maia de Jesus, 28 anos, foi preso preventivamente após ser investigado por agredir uma mulher de 30 anos e retornar à casa dela no dia seguinte para cometer novas agressões e tentar estuprá-la. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (27), em Caravelas, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram nos dias 27 e 28 de março deste ano. Na primeira ocorrência, o suspeito teria pulado o muro da residência da vítima e iniciado as agressões físicas. No dia seguinte, conforme as investigações, o homem retornou ao imóvel da mulher e voltou a agredi-la. Durante a nova invasão, ele também teria tentado constrangê-la à prática de atos sexuais.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher 1 de 5

As condutas, segundo a polícia, ocorreram mesmo com determinações judiciais que proibiam o suspeito de praticar os atos. Por isso, além da tentativa de estupro, ele também é investigado pelo descumprimento de medida protetiva. Johnnatan foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.