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Homem é preso após invadir casa de mulher, agredir vítima e tentar estuprá-la no dia seguinte na Bahia

Crimes teriam ocorrido em março, mesmo diante de determinações judiciais de proteção à vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:47

Investigado foi preso após tentativa de estupro
Investigado foi preso após tentativa de estupro Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Johnnatan Maia de Jesus, 28 anos, foi preso preventivamente após ser investigado por agredir uma mulher de 30 anos e retornar à casa dela no dia seguinte para cometer novas agressões e tentar estuprá-la. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (27), em Caravelas, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram nos dias 27 e 28 de março deste ano. Na primeira ocorrência, o suspeito teria pulado o muro da residência da vítima e iniciado as agressões físicas. No dia seguinte, conforme as investigações, o homem retornou ao imóvel da mulher e voltou a agredi-la. Durante a nova invasão, ele também teria tentado constrangê-la à prática de atos sexuais.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

As condutas, segundo a polícia, ocorreram mesmo com determinações judiciais que proibiam o suspeito de praticar os atos. Por isso, além da tentativa de estupro, ele também é investigado pelo descumprimento de medida protetiva. Johnnatan foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Após ser detido, ele foi levado para a unidade policial e permanece à disposição do Poder Judiciário. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Caravelas, no âmbito da Operação Malhas da Lei. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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Tags:

Violência Contra A Mulher Tentativa de Estupro

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