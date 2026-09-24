Homem é preso em Itabuna por perseguir ex-companheira e espalhar panfletos difamatórios

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:13
Um homem de 51 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na terça-feira (22), em Itabuna, no sul da Bahia, sob investigação por perseguir e intimidar a ex-companheira, de 40 anos. A prisão ocorreu no bairro Pedro Jerônimo durante a Operação Stalking, conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Itabuna).
De acordo com a investigação, os episódios de perseguição se estenderam por mais de um ano e meio e teriam se tornado mais frequentes depois que a mulher iniciou um novo relacionamento. Entre as situações investigadas está a produção de panfletos com fotografias da vítima e conteúdo difamatório, posteriormente colocados em postes da cidade.
Baralho Lilás da SSP
Outro ponto apurado pela Polícia Civil envolve uma motocicleta comprada pela mulher antes da separação. O veículo foi emprestado ao então companheiro, mas, segundo a investigação, ele passou a se recusar a devolvê-lo.
As ocorrências relacionadas ao caso foram reunidas em quatro inquéritos policiais. Os procedimentos já foram concluídos e encaminhados à Justiça, que deverá analisar o material produzido durante a investigação.
Após a prisão, o homem foi encaminhado para custódia e deverá passar por audiência de custódia. A ação foi realizada pela DEAM de Itabuna, unidade ligada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).