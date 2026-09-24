POLÍCIA

Homem é preso em Itabuna por perseguir ex-companheira e espalhar panfletos difamatórios

Investigação aponta que perseguições contra mulher de 40 anos se intensificaram após ela iniciar novo relacionamento

Wendel de Novais

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07:13

Caso foi registrado em Itabuna Crédito: Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na terça-feira (22), em Itabuna, no sul da Bahia, sob investigação por perseguir e intimidar a ex-companheira, de 40 anos. A prisão ocorreu no bairro Pedro Jerônimo durante a Operação Stalking, conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Itabuna).

De acordo com a investigação, os episódios de perseguição se estenderam por mais de um ano e meio e teriam se tornado mais frequentes depois que a mulher iniciou um novo relacionamento. Entre as situações investigadas está a produção de panfletos com fotografias da vítima e conteúdo difamatório, posteriormente colocados em postes da cidade.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

Outro ponto apurado pela Polícia Civil envolve uma motocicleta comprada pela mulher antes da separação. O veículo foi emprestado ao então companheiro, mas, segundo a investigação, ele passou a se recusar a devolvê-lo.

As ocorrências relacionadas ao caso foram reunidas em quatro inquéritos policiais. Os procedimentos já foram concluídos e encaminhados à Justiça, que deverá analisar o material produzido durante a investigação.