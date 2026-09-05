CRIME

Homem é preso em Minas Gerais por perseguir e ameaçar ex-companheira na Bahia

Investigado de 53 anos também teria descumprido medida protetiva em Serrinha; prisão foi cumprida após ação conjunta das polícias da Bahia e de Minas Gerais

Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 14:38

Imagem ilustrativa: Divulgação / Ascom-PCBA Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 53 anos foi preso na sexta-feira (4), em Frutal, Minas Gerais, por suspeita de perseguir e ameaçar uma ex-companheira e descumprir uma medida protetiva de urgência concedida em favor dela. O crime ocorreu quando o investigado estava em liberdade na cidade de Serrinha, na Bahia.

A prisão foi determinada pela Justiça a pedido do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Serrinha), após as investigações apontarem o descumprimento da medida e as ameaças contra a ex-companheira. A ordem judicial foi cumprida pela Polícia Civil de Minas Gerais, com base em informações compartilhadas com o Núcleo de Investigações (NI) da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).

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O homem já estava custodiado no Presídio de Frutal desde 5 de agosto, quando havia sido preso em Fronteira (MG), também durante uma ação conjunta das polícias civis dos dois estados. Na ocasião, segundo as investigações, ele era suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas.