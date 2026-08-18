POLÍCIA

Homem é preso em ônibus quase 18 anos após matar ex-companheira a tiros em Trancoso

Janilson Venceslau dos Santos foi localizado durante uma abordagem em uma rodovia

Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:32

Janilson foi preso durante abordagem a ônibus Crédito: Polícia Civil

Quase 18 anos após a morte de uma mulher em Trancoso, no extremo sul da Bahia, o homem apontado como responsável pelo crime foi localizado e preso nesta segunda-feira (17). Janilson Venceslau dos Santos, de 38 anos, estava em um ônibus que fazia o trajeto entre Itabela e Eunápolis quando foi identificado por equipes das polícias Civil da Bahia e Federal.

A vítima, Karina Silva Santos, foi assassinada em 30 de dezembro de 2008. De acordo com as investigações, ela havia mantido um relacionamento com Janilson e, após o fim da relação, ele não teria aceitado a separação. Na noite do crime, Karina foi abordada e atingida por vários disparos de arma de fogo. Ela morreu no local em consequência dos ferimentos.

O homicídio passou a ser investigado pela Polícia Civil, que reuniu elementos sobre as circunstâncias do assassinato e apontou a autoria contra Janilson. O caso foi enquadrado como homicídio qualificado e, desde então, havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

A prisão só ocorreu depois que as forças de segurança intensificaram as buscas pelo homem. Informações compartilhadas entre a Polícia Civil e o Grupo de Capturas (GCAP) da Polícia Federal indicaram que Janilson estaria viajando em um ônibus intermunicipal na região.

Com a informação, policiais do GATTI-Descobrimento acompanharam o deslocamento do veículo e conseguiram interceptá-lo durante a viagem. Janilson estava entre os passageiros e foi identificado pelos agentes. Ele recebeu voz de prisão e foi retirado do ônibus para o cumprimento do mandado judicial.

A captura ocorre durante o Agosto Lilás, período dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Segundo a Polícia Civil, a prisão reforça que investigações relacionadas a crimes graves continuam mesmo após anos e que mandados de prisão permanecem ativos até que os procurados sejam encontrados.