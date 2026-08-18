Homem é preso em ônibus quase 18 anos após matar ex-companheira a tiros em Trancoso

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Wendel de Novais
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:32
Quase 18 anos após a morte de uma mulher em Trancoso, no extremo sul da Bahia, o homem apontado como responsável pelo crime foi localizado e preso nesta segunda-feira (17). Janilson Venceslau dos Santos, de 38 anos, estava em um ônibus que fazia o trajeto entre Itabela e Eunápolis quando foi identificado por equipes das polícias Civil da Bahia e Federal.
A vítima, Karina Silva Santos, foi assassinada em 30 de dezembro de 2008. De acordo com as investigações, ela havia mantido um relacionamento com Janilson e, após o fim da relação, ele não teria aceitado a separação. Na noite do crime, Karina foi abordada e atingida por vários disparos de arma de fogo. Ela morreu no local em consequência dos ferimentos.
O homicídio passou a ser investigado pela Polícia Civil, que reuniu elementos sobre as circunstâncias do assassinato e apontou a autoria contra Janilson. O caso foi enquadrado como homicídio qualificado e, desde então, havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.
Baralho Lilás da SSP
A prisão só ocorreu depois que as forças de segurança intensificaram as buscas pelo homem. Informações compartilhadas entre a Polícia Civil e o Grupo de Capturas (GCAP) da Polícia Federal indicaram que Janilson estaria viajando em um ônibus intermunicipal na região.
Com a informação, policiais do GATTI-Descobrimento acompanharam o deslocamento do veículo e conseguiram interceptá-lo durante a viagem. Janilson estava entre os passageiros e foi identificado pelos agentes. Ele recebeu voz de prisão e foi retirado do ônibus para o cumprimento do mandado judicial.
A captura ocorre durante o Agosto Lilás, período dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Segundo a Polícia Civil, a prisão reforça que investigações relacionadas a crimes graves continuam mesmo após anos e que mandados de prisão permanecem ativos até que os procurados sejam encontrados.
Depois da prisão, Janilson foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas previstas pela Justiça. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário.