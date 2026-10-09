EXTREMO SUL

Homem é preso por ameaçar divulgar fotos íntimas da ex-companheira para reatar relação na Bahia

Vítima já havia procurado a Delegacia de Eunápolis para registrar uma ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:18

Homem é preso por ameaçar divulgar fotos íntimas da ex-companheira para reatar relação na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (9), suspeito de perseguir e chantagear a ex-companheira em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, ele ameaçava divulgar imagens íntimas da vítima caso ela não aceitasse reatar o relacionamento.

A mulher já havia procurado a delegacia para registrar uma ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. No entanto, antes mesmo de ser oficialmente informado sobre as medidas, o suspeito voltou a procurá-la, insistiu nas ameaças e se recusou a deixar o local.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos ao Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Eunápolis, onde o homem foi preso em flagrante.

Em depoimento, a vítima afirmou que nunca autorizou que o ex-companheiro tirasse ou armazenasse imagens íntimas suas e relatou temer que o material fosse divulgado.

Durante o procedimento policial, o suspeito entregou voluntariamente os celulares que estavam em sua posse e autorizou os agentes a acessar os aparelhos e excluir eventuais imagens íntimas da mulher.

Os dispositivos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por perícia para identificar possíveis registros íntimos da vítima e preservar as provas digitais.