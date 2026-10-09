Homem é preso por ameaçar divulgar fotos íntimas da ex-companheira para reatar relação na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:18
Um homem foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (9), suspeito de perseguir e chantagear a ex-companheira em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, ele ameaçava divulgar imagens íntimas da vítima caso ela não aceitasse reatar o relacionamento.
A mulher já havia procurado a delegacia para registrar uma ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. No entanto, antes mesmo de ser oficialmente informado sobre as medidas, o suspeito voltou a procurá-la, insistiu nas ameaças e se recusou a deixar o local.
Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos ao Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Eunápolis, onde o homem foi preso em flagrante.
Em depoimento, a vítima afirmou que nunca autorizou que o ex-companheiro tirasse ou armazenasse imagens íntimas suas e relatou temer que o material fosse divulgado.
Durante o procedimento policial, o suspeito entregou voluntariamente os celulares que estavam em sua posse e autorizou os agentes a acessar os aparelhos e excluir eventuais imagens íntimas da mulher.
Os dispositivos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por perícia para identificar possíveis registros íntimos da vítima e preservar as provas digitais.
O homem é investigado pelos crimes de perseguição majorada e violência psicológica. Caso a perícia confirme a existência de imagens íntimas produzidas sem autorização da vítima, ele também poderá responder pelo crime de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no artigo 216-B do Código Penal.