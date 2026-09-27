VIOLÊNCIA

Homem é preso por descumprir medida protetiva após agredir e ameaçar a ex na Bahia

Ele foi localizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador

Wladmir Pinheiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 18:11

Homem é preso por descumprir medida protetiva após agredir e ameaçar ex na Bahia Crédito: Divulgação/SSP-BA

Um homem de 33 anos foi preso neste domingo (27) por descumprir uma medida protetiva concedida após denúncia de agressão feita pela ex-mulher, de 31 anos. Ele foi localizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, durante uma ação da Operação Escudo das Marias, da Polícia Civil da Bahia.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher/Casa da Mulher Brasileira (DEAM/CMB), o homem teria descumprido a determinação judicial no último dia 20. O investigado já havia sido denunciado por agressão física e ameaça contra a ex.