Homem é preso por esfaquear irmão após briga por R$ 50 na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:45
Um homem, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), na zona rural do município de Capela do Alto Alegre, no interior da Bahia, por tentar matar o próprio irmão após uma discussão por R$ 50.
O crime foi registrado em junho deste ano. A vítima, de 24 anos, foi atingida por um golpe de arma branca em frente à própria residência.
Após ter ter sido encontrado e preso no Povoado de Conceição, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.
A ação foi realizada por meio da Delegacia Territorial (DT/Capela do Alto Alegre), com apoio da Polícia Militar, através do 4º Pelotão da 90ª Companhia Independente da Polícia Militar (90ª CIPM), no âmbito da Operação Malhas da Lei, que tem como objetivo o cumprimento de mandados judiciais e a localização e responsabilização de investigados e condenados pela Justiça.