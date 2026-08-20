TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é preso por esfaquear irmão após briga por R$ 50 na Bahia

Crime aconteceu na frente de casa, no município de Capela do Alto Alegre

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:45

Delegacia de Capela do Alto Alegre Crédito: Reprodução

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), na zona rural do município de Capela do Alto Alegre, no interior da Bahia, por tentar matar o próprio irmão após uma discussão por R$ 50.

O crime foi registrado em junho deste ano. A vítima, de 24 anos, foi atingida por um golpe de arma branca em frente à própria residência.

Após ter ter sido encontrado e preso no Povoado de Conceição, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.