Homem é preso por estupro após engravidar enteada de 12 anos na Bahia

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (29), por abusar sexualmente da sua enteada de 12 anos. O crime aconteceu na cidade de Ibicaraí, no sul da Bahia. Segundo informações preliminares, a vítima chegou a engravidar do seu abusador. Procurada, a delegada Ana Paula Gomes, titular da delegacia de Ibicaraí, informou que o caso ainda está ema tramitação, pois o suspeito foi preso em flagrante.

Em respeito as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, detalhes da identidade da vítima e do seu abusador foram preservados por se tratar de um caso envolvendo abuso sexual infantil.