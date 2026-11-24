CRIME

Homem é preso por fingir ser policial rodoviário federal para viajar de ônibus sem pagar na Bahia

Suspeito teria apresentado um distintivo da PRF para conseguir gratuidade na passagem entre Salvador e Jaguaquara

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:48

PRF Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (24), suspeito de se passar por policial rodoviário federal para viajar de ônibus sem pagar a passagem. A prisão ocorreu por volta das 11h35, no km 259 da BR-101, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe abordou um ônibus da empresa Cidade Sol, que fazia a linha Salvador x Jaguaquara, após receber informações de que um dos passageiros teria apresentado um distintivo da corporação para conseguir viajar gratuitamente.

Segundo relatos, o suspeito afirmou ser policial rodoviário federal lotado na delegacia de Santo Antônio de Jesus. Ao ser questionado pelos agentes durante a abordagem, o homem alegou ter perdido o distintivo durante uma parada do ônibus no município de Governador Mangabeira.

Após consulta aos registros da instituição, os policiais constataram que o passageiro não integrava o quadro de servidores da PRF, seja na ativa ou na inatividade.