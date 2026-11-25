FEMINICÍDIO

Homem é preso por matar indígena e esconder corpo queimado em geladeira na Bahia

Suspeito era casado com Rosiana Brito Alves, de 29 anos, cujo corpo foi encontrado em uma geladeira abandonada em Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 21:44

J.M.A.S.S. é suspeito de matar a esposa após uma discussão Crédito: Reprodução

Um homem de 27 anos, suspeito de matar a companheira indígena, da Aldeia de Coroa Vermelha, e esconder o corpo carbonizado dentro de uma geladeira, foi preso na tarde desta quarta-feira (25), na zona rural de Cuiabá, em Mato Grosso. O suspeito foi localizado em uma área rural conhecida como Monte Sinai. O crime ocorreu em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, em fevereiro deste ano.

O corpo da vítima, identificada como Rosiana Brito Alves, de 29 anos, foi encontrado carbonizado no dia 14 de fevereiro de 2026, dentro de uma geladeira abandonada em um terreno baldio no bairro Porto Alegre I, em Porto Seguro.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria assassinado a companheira após uma discussão. Em seguida, teria ateado fogo ao corpo da vítima e ocultado o cadáver dentro da geladeira, descartada em uma área pública.

Durante as investigações, a polícia também identificou a participação de outro homem, de 23 anos, que teria auxiliado na ocultação do cadáver. João Gabriel Gonçalves dos Santos Silva foi preso ainda no início das investigações.

A captura do principal suspeito foi resultado de uma ação integrada entre a 1ª Delegacia Territorial (DT) e a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro, além da Polinter da Polícia Civil de Mato Grosso.