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Homem é preso por matar mulher com mais de 40 golpes de faca na Bahia

Mulher de 29 anos foi encontrada às margens da BA-522, em São Francisco do Conde

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:20

Rafaela foi morta na última sexta-feira (4)
Rafaela foi morta na última sexta-feira (4) Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos, investigado pela morte de Rafaela Conceição de Jesus, de 29, foi preso na segunda-feira (7), em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia. A mulher foi atacada com mais de 40 golpes de arma branca e abandonada às margens de uma rodovia na zona rural de São Francisco do Conde.

A prisão ocorreu após o suspeito se apresentar espontaneamente à Polícia Militar, no domingo (6), no município de Coração de Maria. Depois, ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro, onde prestou depoimento e confessou a dinâmica do crime, segundo as investigações.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

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Rafaela foi morta na sexta-feira (4), na BA-522. Conforme as apurações, ela teria sido atacada durante uma discussão motivada por ciúmes. Após receber os golpes, a vítima foi deixada às margens da rodovia. Com o avanço da investigação e diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão temporária do suspeito. A Justiça acatou o pedido e expediu o mandado contra o homem.

A ordem judicial foi cumprida pela equipe da Polícia Civil em Santo Amaro. O investigado passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do feminicídio e reunir outros elementos sobre a relação entre o suspeito e Rafaela.

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Tags:

Feminicídio

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