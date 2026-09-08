Homem é preso por matar mulher com mais de 40 golpes de faca na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:20
Um homem de 36 anos, investigado pela morte de Rafaela Conceição de Jesus, de 29, foi preso na segunda-feira (7), em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia. A mulher foi atacada com mais de 40 golpes de arma branca e abandonada às margens de uma rodovia na zona rural de São Francisco do Conde.
A prisão ocorreu após o suspeito se apresentar espontaneamente à Polícia Militar, no domingo (6), no município de Coração de Maria. Depois, ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro, onde prestou depoimento e confessou a dinâmica do crime, segundo as investigações.
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Rafaela foi morta na sexta-feira (4), na BA-522. Conforme as apurações, ela teria sido atacada durante uma discussão motivada por ciúmes. Após receber os golpes, a vítima foi deixada às margens da rodovia. Com o avanço da investigação e diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão temporária do suspeito. A Justiça acatou o pedido e expediu o mandado contra o homem.
A ordem judicial foi cumprida pela equipe da Polícia Civil em Santo Amaro. O investigado passou pelos procedimentos legais e permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do feminicídio e reunir outros elementos sobre a relação entre o suspeito e Rafaela.