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Homem é preso por roubo na Paraíba, revela ter matado 60 pessoas e diz ser autor de série de assassinatos na Bahia

Francisco Miguel Neto disse ser o autor dos assassinatos ocorridos entre fevereiro e abril de 2025, em Ibotirama, na Bahia.

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 19:48

Francisco Miguel Neto revela ter matado 60 pessoas e diz ser autor de série de assassinatos na Bahia
Francisco Miguel Neto revela ter matado 60 pessoas e diz ser autor de série de assassinatos na Bahia Crédito: PM/Paraíba

Um homem de 41 anos, identificado como Francisco Miguel Neto, foi preso no último sábado (26), em Bom Sucesso, no Sertão da Paraíba, por causa de duas condenações, uma por estupro de vulnerável e outra por roubo. Após a prisão, ele afirmou ter matado 60 pessoas, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a declaração foi feita na delegacia de Catolé do Rocha, também na Paraíba. Durante o depoimento, Francisco teria afirmado que participou de uma sequência de assassinatos ocorridos entre fevereiro e abril de 2025, em Ibotirama, na Bahia.

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A Polícia Militar informou que a Polícia Civil da Bahia já havia localizado os corpos de três pessoas mortas com suposta participação do homem. Uma criança também foi encontrada viva, com sinais de desidratação e desorientação. Uma mulher, que teria sido uma das vítimas na Bahia, continua desaparecida.

Segundo a PM, Francisco Miguel Neto teria sido apontado como uma das pessoas envolvidas nos crimes investigados em Ibotirama. Outros dois homens também estariam relacionados ao caso. Após os acontecimentos, Francisco teria deixado a cidade baiana.

Ao g1, a Polícia Civil da Paraíba informou que os possíveis homicídios são investigados pela Polícia Civil da Bahia. A corporação esclareceu ainda que a prisão de Francisco ocorreu por mandados de prisão em aberto por outros crimes.

Francisco continuará preso na Paraíba. Ainda não há previsão de transferência para a Bahia.

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