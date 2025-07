VITÓRIA DA CONQUISTA

Homem é preso por suspeita de extorquir mãe de adolescente na Bahia

Segundo a polícia, suspeito exigia dinheiro para excluir vídeos das vítimas publicados na rede social

Um homem foi preso em flagrante na sexta-feira (18) por equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Vitória da Conquista), com o apoio da Delegacia de Anagé, no sudoeste baiano. Ele é acusado de extorquir a mãe de um adolescente para retirar vídeos com imagens do filho dela e de outro garoto publicadas em um perfil de rede social. >