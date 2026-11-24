TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem é preso suspeito de agredir companheira e empurrá-la contra ribanceira na Bahia

Suspeito foi identificado após denúncia anônima acompanhada de um vídeo da agressão que ocorreu em Jacobina

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:18

Homem é preso suspeito por empurrar companheira contra ribanceira na Bahia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem de 41 anos foi preso nesta segunda-feira (23), no bairro Félix Tomaz, em Jacobina, no norte da Bahia, suspeito de tentar matar a própria companheira, de 40 anos. Segundo as investigações da Polícia Civil, o homem atingiu a vítima com uma cotovelada no rosto e a empurrou contra uma ribanceira.

O crime ocorreu no dia 7 de novembro e chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio de uma denúncia anônima, acompanhada de um vídeo que registrou a agressão. A partir das imagens, equipes policiais iniciaram as investigações para identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.

Durante as apurações, a polícia constatou que a mulher já era vítima recorrente de violência doméstica, sendo submetida a ameaças e injúrias por parte do companheiro.

As investigações foram conduzidas pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Jacobina, que realizou oitivas, analisou imagens de câmeras de videomonitoramento e reuniu resultados de exames periciais realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).