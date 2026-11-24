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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:18
Um homem de 41 anos foi preso nesta segunda-feira (23), no bairro Félix Tomaz, em Jacobina, no norte da Bahia, suspeito de tentar matar a própria companheira, de 40 anos. Segundo as investigações da Polícia Civil, o homem atingiu a vítima com uma cotovelada no rosto e a empurrou contra uma ribanceira.
O crime ocorreu no dia 7 de novembro e chegou ao conhecimento da Polícia Civil por meio de uma denúncia anônima, acompanhada de um vídeo que registrou a agressão. A partir das imagens, equipes policiais iniciaram as investigações para identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.
Durante as apurações, a polícia constatou que a mulher já era vítima recorrente de violência doméstica, sendo submetida a ameaças e injúrias por parte do companheiro.
As investigações foram conduzidas pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) de Jacobina, que realizou oitivas, analisou imagens de câmeras de videomonitoramento e reuniu resultados de exames periciais realizados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).
O homem foi localizado e encaminhado a uma unidade policial, onde foi cumprido o mandado de prisão. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.