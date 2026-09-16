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Homem é preso suspeito de envolvimento no sequestro e morte de adolescente de 13 anos na Bahia

Deivisson Levi Alves dos Santos, de 13 anos, foi retirado de casa por homens encapuzados em outubro de 2025

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 21:50

Deivisson Levi Alves dos Santos, de 13 anos
Deivisson Levi Alves dos Santos, de 13 anos Crédito: Reprodução

Um homem foi preso no bairro Papagaio, em Feira de Santana, no interior da Bahia, suspeito de participação na morte do adolescente Deivisson Levi Alves dos Santos, de 13 anos. Ele foi localizado nesta quarta-feira (16), quando teve o mandado de prisão temporária cumprido.

O investigado foi encaminhado para uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais de praxe, e segue custodiado à disposição da Justiça.

O crime ocorreu no dia 29 de outubro do ano passado. Segundo as investigações, homens encapuzados invadiram a residência da vítima, no bairro Campo Limpo, e a sequestraram.

No dia 4 de novembro, o corpo do adolescente foi encontrado em uma área de mata, no bairro Nova Esperança.

A ação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sertão), vinculado à 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª COORPIN/Feira de Santana).

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