CRIME

Homem é preso suspeito de estuprar mulher de 76 anos no sul da Bahia

Investigação começou após atendimento médico identificar indícios de violência sexual contra a vítima

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:05

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (21), em Itagimirim, no sul da Bahia, durante uma investigação por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher de 76 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após a Justiça expedir um mandado contra o investigado.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades neste mês, depois que a idosa recebeu atendimento médico e profissionais identificaram indícios de violência sexual. A partir das informações obtidas no atendimento, a Polícia Civil iniciou a apuração para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o responsável.

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Durante a investigação, documentos médicos e informações fornecidas pela rede de proteção foram reunidos e passaram a integrar o procedimento policial. Com os elementos levantados, a prisão preventiva do homem foi solicitada e posteriormente cumprida pelos agentes.