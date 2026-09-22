Homem é preso suspeito de estuprar mulher de 76 anos no sul da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:05
Um homem de 40 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (21), em Itagimirim, no sul da Bahia, durante uma investigação por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher de 76 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após a Justiça expedir um mandado contra o investigado.
O caso chegou ao conhecimento das autoridades neste mês, depois que a idosa recebeu atendimento médico e profissionais identificaram indícios de violência sexual. A partir das informações obtidas no atendimento, a Polícia Civil iniciou a apuração para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o responsável.
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Durante a investigação, documentos médicos e informações fornecidas pela rede de proteção foram reunidos e passaram a integrar o procedimento policial. Com os elementos levantados, a prisão preventiva do homem foi solicitada e posteriormente cumprida pelos agentes.
A operação foi realizada por equipes das Delegacias Territoriais de Itagimirim e Eunápolis, vinculadas à 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), do Departamento de Polícia do Interior (Depin). O investigado foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição do Poder Judiciário. A investigação segue para esclarecer a dinâmica dos fatos.