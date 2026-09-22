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Homem é preso suspeito de estuprar mulher de 76 anos no sul da Bahia

Investigação começou após atendimento médico identificar indícios de violência sexual contra a vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:05

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (21), em Itagimirim, no sul da Bahia, durante uma investigação por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher de 76 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil após a Justiça expedir um mandado contra o investigado.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades neste mês, depois que a idosa recebeu atendimento médico e profissionais identificaram indícios de violência sexual. A partir das informações obtidas no atendimento, a Polícia Civil iniciou a apuração para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o responsável.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
1 de 5
Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

Durante a investigação, documentos médicos e informações fornecidas pela rede de proteção foram reunidos e passaram a integrar o procedimento policial. Com os elementos levantados, a prisão preventiva do homem foi solicitada e posteriormente cumprida pelos agentes.

A operação foi realizada por equipes das Delegacias Territoriais de Itagimirim e Eunápolis, vinculadas à 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis), do Departamento de Polícia do Interior (Depin). O investigado foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição do Poder Judiciário. A investigação segue para esclarecer a dinâmica dos fatos.

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