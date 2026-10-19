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Homem é preso suspeito de matar amigo a tiros após passar a mão nas nádegas dele durante brincadeira

Crime ocorreu em setembro, em um estabelecimento comercial na zona rural de Ipecaetá

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 22:07

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso nesta segunda-feira (19), em Santo Estêvão, no interior da Bahia, suspeito de matar um amigo a tiros após uma discussão. A vítima, identificada como Gilmar Pedreira dos Santos, de 35 anos, foi assassinada no dia 27 de setembro, em um estabelecimento comercial na zona rural de Ipecaetá.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens eram amigos e se envolveram em uma discussão antes do crime. Segundo informações, Gilmar teria passado a mão nas nádegas de um amigo durante uma brincadeira. O homem teria reagido efetuando disparos contra a vítima.

Durante o desentendimento, o suspeito teria efetuado um disparo de arma de fogo contra Gilmar e fugido do local em uma motocicleta.

O homem foi localizado e preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, durante uma ação conjunta das delegacias territoriais de Santo Estêvão e Ipecaetá.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado a uma unidade policial e, posteriormente, transferido para uma unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A motivação do homicídio segue sob investigação da Polícia Civil.

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