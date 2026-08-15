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Homem é preso suspeito de matar vítima que se recusou a compartilhar internet

Crime aconteceu em uma fazenda na zona rural de Almadina, no sul da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 20:35

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 44 anos, investigado pelo homicídio qualificado e pela ocultação do cadáver de Simon Santos dos Reis, de 32 anos, foi preso na quinta-feira (13), em Almadina, no sul da Bahia. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

O crime aconteceu no dia 3 de julho, na Fazenda Boa Vista, localizada na zona rural do município. De acordo com as investigações, Simon teria sido morto após se recusar a compartilhar o sinal de internet da propriedade. O homem preso é apontado como um dos envolvidos no crime.

Além do mandado de prisão, os policiais também cumpriram uma ordem de busca e apreensão relacionada ao caso. Após os procedimentos legais, o investigado passou por audiência de custódia e permaneceu à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes das Delegacias Territoriais de Almadina e Coaraci, vinculadas à 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (6ª Coorpin/Itabuna), no âmbito da Operação Malhas da Lei.

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