SUL DO ESTADO

Homem é preso suspeito de pisar na cabeça e matar dois filhotes de gato na Bahia

Imagens de câmeras de segurança registraram agressões contra um dos animais; laudo veterinário confirmou maus-tratos

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17:21

Delegacia de Nova Viçosa Crédito: Google Street View

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (13), suspeito de matar dois filhotes de gato no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. A prisão foi realizada durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, após a denúncia de um morador que apresentou imagens de câmeras de segurança registrando as agressões contra um dos animais.

Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram o suspeito amarrando um dos filhotes pelo pescoço, arremessando-o contra uma árvore e pisando em sua cabeça.

Após receberem a denúncia, os policiais realizaram buscas e encontraram dois filhotes de gato mortos dentro de uma caixa de papelão, deixada em uma calçada.

Os animais foram submetidos a uma avaliação veterinária, e um laudo emitido por uma médica veterinária confirmou que ambos foram vítimas de maus-tratos.