FEIRA DE SANTANA

Homem é preso após se masturbar na frente de mulheres e tentar invadir residência na Bahia

Suspeito de 34 anos teria praticado atos obscenos em via pública e foi contido por populares em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 18:43

Delegacia Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por suspeita de importunação sexual e tentativa de violação de domicílio no bairro Gabriela, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. As vítimas são duas mulheres, de 28 e 58 anos. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a prisão em flagrante foi registrada na madrugada desta quarta-feira (25).

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito teria praticado atos obscenos em via pública e tentado invadir a residência das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados na noite desta terça-feira (24), após receberem uma denúncia de importunação sexual. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o suspeito contido por populares.