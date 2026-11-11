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Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira após fim do relacionamento na Bahia

Vítima de 37 anos foi agredida na saída de um evento em Eunápolis e sofreu lesões graves

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18:38

Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira após fim do relacionamento na Bahia
Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira após fim do relacionamento na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta terça-feira (10), suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele foi localizado no bairro Industrial, onde trabalha.

A vítima, uma mulher de 37 anos, denunciou as agressões na última segunda-feira (9). Segundo o relato, ela foi agredida pelo ex-companheiro na saída de um evento realizado no bairro Rosa Neto. O crime teria sido motivado pela inconformidade do suspeito com o fim do relacionamento. A mulher apresentava lesões corporais graves.

O investigado já havia sido condenado pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e cumpria pena em regime semiaberto.

Diante da gravidade das lesões, das circunstâncias do crime e dos antecedentes criminais do suspeito, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pelo Plantão Judiciário no mesmo dia.

O homem permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e concluir o inquérito policial dentro do prazo legal.

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