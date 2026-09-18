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Homem estupra mulher embriagada, filma crime e divulga vídeo nas redes sociais na Bahia

Suspeito foi preso dentro de casa em Morpará

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 19:55

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 23 anos foi preso, nesta sexta-feira (18), pelos crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro, no povoado de Bandarra, zona rural de Morpará, no Vale São-Franciscano da Bahia.

De acordo com as investigações, a vítima, uma mulher de 53 anos, conhecia o suspeito e o levou para sua residência após encontrá-lo sendo agredido na rua, ao fim de uma festa na cidade.

Na residência, o homem aproveitou-se do estado de embriaguez da mulher para praticar o estupro e filmar o ato. O vídeo foi compartilhado e chegou ao conhecimento dos familiares da vítima, que apresentaram o conteúdo à unidade policial. O crime ocorreu no dia 18 de julho deste ano.

O homem foi localizado em sua residência, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva.

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