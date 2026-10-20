Homem executa mulher, posta foto do corpo em rede social e é morto pela PM

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Metrópoles
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:51
Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros pelo companheiro, que teria divulgado uma foto do corpo dela nas redes sociais após o crime. A publicação ajudou a polícia a tomar conhecimento do caso, que terminou com a morte do suspeito durante uma ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
O feminicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (19), em Funilândia, na região central de Minas Gerais, a cerca de 20 quilômetros de Sete Lagoas. Depois de matar a companheira, o homem fugiu para uma propriedade próxima, onde foi localizado pelos militares.