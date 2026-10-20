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Homem executa mulher, posta foto do corpo em rede social e é morto pela PM

Gerssica Vieira, de 31 anos, era acompanhada por patrulha de prevenção à violência. Autor fugiu após o crime, mas foi morto em confronto

Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:51

Homem executa mulher, posta foto do corpo em rede social e é morto pela PM Crédito: Reprodução

Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros pelo companheiro, que teria divulgado uma foto do corpo dela nas redes sociais após o crime. A publicação ajudou a polícia a tomar conhecimento do caso, que terminou com a morte do suspeito durante uma ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).