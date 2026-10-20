Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem executa mulher, posta foto do corpo em rede social e é morto pela PM

Gerssica Vieira, de 31 anos, era acompanhada por patrulha de prevenção à violência. Autor fugiu após o crime, mas foi morto em confronto

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 21:51

Homem executa mulher, posta foto do corpo em rede social e é morto pela PM
Homem executa mulher, posta foto do corpo em rede social e é morto pela PM Crédito: Reprodução

Uma mulher de 31 anos foi morta a tiros pelo companheiro, que teria divulgado uma foto do corpo dela nas redes sociais após o crime. A publicação ajudou a polícia a tomar conhecimento do caso, que terminou com a morte do suspeito durante uma ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O feminicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (19), em Funilândia, na região central de Minas Gerais, a cerca de 20 quilômetros de Sete Lagoas. Depois de matar a companheira, o homem fugiu para uma propriedade próxima, onde foi localizado pelos militares.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Olhos ardendo após horas no celular: hábito comum feito diante das telas pode estar por trás do desconforto

Olhos ardendo após horas no celular: hábito comum feito diante das telas pode estar por trás do desconforto
Imagem - Ambulantes têm até esta quarta (21) para se inscrever e trabalhar nas festas populares de Salvador

Ambulantes têm até esta quarta (21) para se inscrever e trabalhar nas festas populares de Salvador
Imagem - Sobrado Braseiro: Salvador ganha restaurante na Barra com aposta em nova geração de chefs

Sobrado Braseiro: Salvador ganha restaurante na Barra com aposta em nova geração de chefs