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Homem foragido por estupro é preso na Bahia após abrir vaquinha para tratamento de saúde

Foragido vivia em Porto Seguro com identidade falsa e tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:53

Arnaldo Neres de Oliveira Filho estava foragido há 5 anos
Arnaldo Neres de Oliveira Filho estava foragido há 5 anos Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Arnaldo Neres de Oliveira Filho, 54 anos, procurado por suspeita de estupro de vulnerável e tortura foi preso neste domingo (13), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo fontes policais, ele foi condenado pelos crimes e estava foragido havia cinco anos e foi localizado durante a Operação Malhas da Lei, que cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra ele.

De acordo com a polícia, o suspeito vivia na cidade e trabalhava como vendedor ambulante. Para não ser identificado, usava o nome de Jorge Oliveira Júnior, conhecido como “Júnior”. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Valença, e a localização do homem foi resultado de uma ação conjunta entre equipes de Porto Seguro e o núcleo de inteligência da região.

Baralho Lilás da SSP

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Reprodução
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por Baralho identifica principais foragidos da Bahia

A investigação avançou após uma publicação nas redes sociais sobre uma agressão física sofrida pelo ambulante, em 4 de setembro de 2026. Na postagem, a pessoa identificada como “Júnior” relatava ter sido agredida por um turista e pedia ajuda financeira para custear despesas médicas, por meio de uma chave Pix vinculada à esposa.

A partir do cruzamento das informações, os policiais chegaram ao endereço do investigado, no bairro Village I, na orla norte de Porto Seguro. Conforme a Polícia Civil, ele não registrou ocorrência sobre a agressão porque tinha dois mandados de prisão em aberto.

A corporação informou ainda que o homem já havia respondido a um processo com base na Lei Maria da Penha. Após a prisão, foram adotadas as medidas legais, e ele permanece à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção ao Turista de Porto Seguro, com apoio de equipes do Gatti Costa do Descobrimento e do Núcleo de Inteligência da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, em Valença.

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Estupro Foragido Vaquinha

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