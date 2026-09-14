POLÍCIA

Homem foragido por estupro é preso na Bahia após abrir vaquinha para tratamento de saúde

Foragido vivia em Porto Seguro com identidade falsa e tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto.

Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:53

Arnaldo Neres de Oliveira Filho estava foragido há 5 anos Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Arnaldo Neres de Oliveira Filho, 54 anos, procurado por suspeita de estupro de vulnerável e tortura foi preso neste domingo (13), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo fontes policais, ele foi condenado pelos crimes e estava foragido havia cinco anos e foi localizado durante a Operação Malhas da Lei, que cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra ele.

De acordo com a polícia, o suspeito vivia na cidade e trabalhava como vendedor ambulante. Para não ser identificado, usava o nome de Jorge Oliveira Júnior, conhecido como “Júnior”. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Valença, e a localização do homem foi resultado de uma ação conjunta entre equipes de Porto Seguro e o núcleo de inteligência da região.

Baralho Lilás da SSP 1 de 4

A investigação avançou após uma publicação nas redes sociais sobre uma agressão física sofrida pelo ambulante, em 4 de setembro de 2026. Na postagem, a pessoa identificada como “Júnior” relatava ter sido agredida por um turista e pedia ajuda financeira para custear despesas médicas, por meio de uma chave Pix vinculada à esposa.

A partir do cruzamento das informações, os policiais chegaram ao endereço do investigado, no bairro Village I, na orla norte de Porto Seguro. Conforme a Polícia Civil, ele não registrou ocorrência sobre a agressão porque tinha dois mandados de prisão em aberto.

A corporação informou ainda que o homem já havia respondido a um processo com base na Lei Maria da Penha. Após a prisão, foram adotadas as medidas legais, e ele permanece à disposição do Poder Judiciário.