POLÍCIA

Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime

Homem de 28 anos foi localizado no bairro Sacomã após troca de informações entre as Polícias Civis da Bahia e de São Paulo

Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:04

Júnior foi surpreendido e morto a tiros Crédito: Reprodução

Um homem de 28 anos, investigado pela morte de Eliecy Pereira Tarrao Junior, 45, foi preso em São Paulo durante uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do estado paulista. A prisão aconteceu na segunda-feira (31), no bairro Sacomã, na capital, quase um ano após o homicídio registrado em Xique-Xique, no interior da Bahia.

Segundo as investigações, Eliecy foi morto a tiros em 27 de julho de 2025, no bairro Santa Marta. Na ocasião, o suspeito teria chegado ao local em um veículo, descido do carro e efetuado disparos contra a vítima, que estava em frente a um estabelecimento comercial. Depois do ataque, ele fugiu.

Veja imagens registradas por câmeras de segurança 1 de 5

A localização do investigado foi possível após o compartilhamento de informações entre as equipes das duas Polícias Civis. Com os dados repassados pela polícia baiana, agentes paulistas encontraram o homem e cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia.

A captura ocorreu durante a primeira edição da Operação Projeto Capturas, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública criada para ampliar ações voltadas à localização de pessoas com mandados de prisão em aberto e ao cumprimento das determinações judiciais.