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Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime

Homem de 28 anos foi localizado no bairro Sacomã após troca de informações entre as Polícias Civis da Bahia e de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:04

Júnior foi surpreendido e morto a tiros
Júnior foi surpreendido e morto a tiros Crédito: Reprodução

Um homem de 28 anos, investigado pela morte de Eliecy Pereira Tarrao Junior, 45, foi preso em São Paulo durante uma ação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do estado paulista. A prisão aconteceu na segunda-feira (31), no bairro Sacomã, na capital, quase um ano após o homicídio registrado em Xique-Xique, no interior da Bahia.

Segundo as investigações, Eliecy foi morto a tiros em 27 de julho de 2025, no bairro Santa Marta. Na ocasião, o suspeito teria chegado ao local em um veículo, descido do carro e efetuado disparos contra a vítima, que estava em frente a um estabelecimento comercial. Depois do ataque, ele fugiu.

Veja imagens registradas por câmeras de segurança

Júnior tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos por Reprodução
Júnior tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos por Reprodução
Júnior tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos por Reprodução
Júnior tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos por Reprodução
Júnior tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos por Reprodução
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Júnior tentou fugir, mas foi atingido por vários disparos por Reprodução

A localização do investigado foi possível após o compartilhamento de informações entre as equipes das duas Polícias Civis. Com os dados repassados pela polícia baiana, agentes paulistas encontraram o homem e cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia.

A captura ocorreu durante a primeira edição da Operação Projeto Capturas, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública criada para ampliar ações voltadas à localização de pessoas com mandados de prisão em aberto e ao cumprimento das determinações judiciais.

Após ser detido, o homem foi encaminhado para os procedimentos de polícia judiciária. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça, enquanto o caso relacionado ao homicídio segue sob investigação.

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