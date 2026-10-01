Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem marca encontro por aplicativo em Salvador, é levado para mata e tem dinheiro roubado

Suspeito foi preso no baixo sul da Bahia com carro usado no sequestro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:03

Eginaldo de Jesus Santos foi preso
Eginaldo de Jesus Santos foi preso Crédito: Reprodução

Um encontro marcado por aplicativo de relacionamento terminou em sequestro e cárcere privado em Salvador. Após ir à Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, um homem foi levado por criminosos para uma área de mata. Sob o controle do grupo, teve os dados bancários usados para transferências e compras. Os suspeitos também ameaçaram familiares e exigiram dinheiro.

A vítima acabou abandonada perto da estação de metrô Bom Juá, onde conseguiu ajuda. O crime aconteceu em 25 de agosto e a investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) levou à prisão de um suspeito na terça-feira (29), no município de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Identificado como Eginaldo de Jesus Santos, de 39 anos, ele estava com um carro cinza que, segundo a Polícia Civil, foi utilizado no crime. O veículo tinha sinais de adulteração e circulava com uma placa diferente da usada no dia do sequestro.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola municiada com 12 cartuchos, um carregador, um celular, placas de veículos e outros materiais. Dentro do carro, havia abraçadeiras de nylon, fitas adesivas e uma sacola com peças de roupa.

A Polícia Civil busca outros envolvidos e apura a origem do veículo. Os investigadores também tentam esclarecer a dinâmica do crime e verificar se o grupo participou de outros sequestros.

Mais recentes

Imagem - Cuidado com os joelhos e exercício ajudam idosos a preservar autonomia

Cuidado com os joelhos e exercício ajudam idosos a preservar autonomia
Imagem - Quanto ganha um mesário nas eleições de 2026? Saiba o valor do auxílio e os benefícios

Quanto ganha um mesário nas eleições de 2026? Saiba o valor do auxílio e os benefícios
Imagem - Advogada tenta manipular IA do TJBA para conseguir soltura de acusado de homicídio

Advogada tenta manipular IA do TJBA para conseguir soltura de acusado de homicídio