CRIME

Homem marca encontro por aplicativo em Salvador, é levado para mata e tem dinheiro roubado

Suspeito foi preso no baixo sul da Bahia com carro usado no sequestro

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:03

Eginaldo de Jesus Santos foi preso Crédito: Reprodução

Um encontro marcado por aplicativo de relacionamento terminou em sequestro e cárcere privado em Salvador. Após ir à Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, um homem foi levado por criminosos para uma área de mata. Sob o controle do grupo, teve os dados bancários usados para transferências e compras. Os suspeitos também ameaçaram familiares e exigiram dinheiro.

A vítima acabou abandonada perto da estação de metrô Bom Juá, onde conseguiu ajuda. O crime aconteceu em 25 de agosto e a investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) levou à prisão de um suspeito na terça-feira (29), no município de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime 1 de 52

Identificado como Eginaldo de Jesus Santos, de 39 anos, ele estava com um carro cinza que, segundo a Polícia Civil, foi utilizado no crime. O veículo tinha sinais de adulteração e circulava com uma placa diferente da usada no dia do sequestro.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola municiada com 12 cartuchos, um carregador, um celular, placas de veículos e outros materiais. Dentro do carro, havia abraçadeiras de nylon, fitas adesivas e uma sacola com peças de roupa.