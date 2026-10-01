Homem marca encontro por aplicativo em Salvador, é levado para mata e tem dinheiro roubado

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Carol Neves
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 09:03
Um encontro marcado por aplicativo de relacionamento terminou em sequestro e cárcere privado em Salvador. Após ir à Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, um homem foi levado por criminosos para uma área de mata. Sob o controle do grupo, teve os dados bancários usados para transferências e compras. Os suspeitos também ameaçaram familiares e exigiram dinheiro.
A vítima acabou abandonada perto da estação de metrô Bom Juá, onde conseguiu ajuda. O crime aconteceu em 25 de agosto e a investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) levou à prisão de um suspeito na terça-feira (29), no município de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia.
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Identificado como Eginaldo de Jesus Santos, de 39 anos, ele estava com um carro cinza que, segundo a Polícia Civil, foi utilizado no crime. O veículo tinha sinais de adulteração e circulava com uma placa diferente da usada no dia do sequestro.
Na ação, os policiais apreenderam uma pistola municiada com 12 cartuchos, um carregador, um celular, placas de veículos e outros materiais. Dentro do carro, havia abraçadeiras de nylon, fitas adesivas e uma sacola com peças de roupa.
A Polícia Civil busca outros envolvidos e apura a origem do veículo. Os investigadores também tentam esclarecer a dinâmica do crime e verificar se o grupo participou de outros sequestros.