SUL DO ESTADO

Homem morre soterrado após desabamento de casa na Bahia

Vítima estava no imóvel com outras duas pessoas no momento do desabamento

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:56

Homem morre soterrado após desabamento de casa na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 33 anos morreu após o desabamento de uma residência na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, nesta quarta-feira (11). A vítima foi identificada como Daniel Abdo Mussa Soares, que ficou soterrado sob os escombros do imóvel. As informações são da TV Bahia.

O caso ocorreu em uma residência localizada na Avenida Juracy Magalhães. No momento do desabamento, três pessoas estavam no imóvel, mas apenas Daniel foi atingido pela estrutura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida, soterrada pelos escombros.

Após o ocorrido, equipes da Defesa Civil realizaram uma vistoria no imóvel, que foi interditado por tempo indeterminado devido aos riscos estruturais.