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Homem morre soterrado após desabamento de casa na Bahia

Vítima estava no imóvel com outras duas pessoas no momento do desabamento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:56

Homem morre soterrado após desabamento de casa na Bahia
Homem morre soterrado após desabamento de casa na Bahia Crédito: Reprodução

Um homem de 33 anos morreu após o desabamento de uma residência na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia, nesta quarta-feira (11). A vítima foi identificada como Daniel Abdo Mussa Soares, que ficou soterrado sob os escombros do imóvel. As informações são da TV Bahia.

O caso ocorreu em uma residência localizada na Avenida Juracy Magalhães. No momento do desabamento, três pessoas estavam no imóvel, mas apenas Daniel foi atingido pela estrutura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida, soterrada pelos escombros.

Após o ocorrido, equipes da Defesa Civil realizaram uma vistoria no imóvel, que foi interditado por tempo indeterminado devido aos riscos estruturais.

As circunstâncias e as causas do desabamento ainda serão investigadas.

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