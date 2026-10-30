CRIME

Homem que incendiou corpo da namorada após vítima tentar terminar relacionamento é preso na Bahia

Paloma Silva Gomes, de 21 anos, sofreu queimaduras em cerca de 30% do corpo e foi transferida para Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07:16

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu Crédito: Reprodução

O homem identificado apenas como Saymon, 18 anos, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (29), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de tentar matar a companheira, Paloma Silva Gomes, 21 anos, ao atear fogo no corpo dela. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (26), na residência do casal, no bairro Morada Real.

Segundo as investigações, o ataque aconteceu após uma discussão motivada pela decisão de Paloma de terminar o relacionamento. O suspeito teria saído do imóvel e retornado com gasolina. Enquanto a jovem estava de costas, ele jogou o combustível sobre ela e ateou fogo. A vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus em cerca de 30% do corpo, atingindo regiões como costas, tórax, abdômen, seios, braços e mãos.

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De acordo com Geysiane Pedrosa, irmã da vítima, o relacionamento era marcado por comportamentos de controle e ciúme. O rapaz não permitia que Paloma saísse de casa, controlava o celular e as redes sociais dela e já teria agredido a jovem anteriormente. A família, segundo Geysiane, tentava alertá-la sobre o comportamento do companheiro. Os dois estavam juntos havia cerca de um ano.

Após o ataque, Paloma foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base de Vitória da Conquista, onde ficou internada na sala vermelha. Posteriormente, foi transferida para Salvador, onde continua o tratamento. Diante dos custos médicos e de deslocamento, familiares organizaram uma campanha de arrecadação para ajudar nas despesas da recuperação.

A prisão foi realizada depois que o investigado se apresentou à Delegacia de Homicídios de Vitória da Conquista, onde teve cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, as diligências, a análise de informações médicas e os demais elementos reunidos na investigação contribuíram para a identificação de indícios de autoria e fundamentaram o pedido de prisão.