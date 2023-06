Homem que integra grupo criminoso é preso por tráfico de drogas

Um homem foi preso nesta quinta-feira (1º), por policiais da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), com o apoio do Canil da Coordenação de Operações Especiais (Coe), durante a Operação Faro Fino, no município.



O custodiado integra um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas nos bairros da Santa, Rua Bahia e Novo Horizonte, no município de Serrinha.