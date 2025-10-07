VIOLÊNCIA

Homem que matou amigo com 40 facadas é preso em Feira de Santana

Laudo pericial apontou a vítima foi atingida na face, pescoço, tórax e abdômen

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:51

Homem que matou amigo com 40 facadas é preso em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Um homem de 36 anos, suspeito de assassinar o amigo com 40 facadas, foi preso nesta terça-feira (7), em Feira de Santana. O crime ocorreu no último dia 30 de agosto, na Rua Oyama Figueiredo, no bairro Tomba, e a vítima foi Vinícius Silva dos Santos, 22. As investigações da Polícia Civil indicam que autor e vítima eram amigos e conviviam no mesmo ambiente e que o crime ocorreu após um desentendimento na residência do autor.

O laudo pericial da Polícia Civil apontou 40 ferimentos de faca distribuídos pelo corpo da vítima, atingindo face, pescoço, tórax e abdômen. O corpo de Vinícius foi encontrado na sala da casa, após acionamento da polícia por familiares e vizinhos. A equipe policial realizou diligências que incluíram oitivas de testemunhas, levantamentos periciais e análises de provas materiais, confirmando a autoria do crime.