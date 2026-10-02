IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem que se masturbou em academia em Feira de Santana deixa presídio

Pedro Henrique Sales vai responder em liberdade

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:48

Homem que se masturbou em academia em Feira de Santana é solto e vai responder em liberdade Crédito: Reprodução

Após a Justiça da Bahia conceder liberdade provisória, Pedro Henrique Sales, de 21 anos, deixou a prisão nesta sexta-feira (02). Ele é investigado por importunação sexual contra uma vizinha em uma academia de um condomínio residencial de Feira de Santana, no centro-norte do estado. A prisão foi revogada em audiência na última segunda-feira (28).

A prisão de Pedro Henrique foi substituída por medidas cautelares alternativas. Ele fará uso de tornozeleira eletrônica, não poderá se aproximar do condomínio onde mora a vítima e também não poderá se ausentar da cidade sem o consentimento da Justiça. As informações são da TV Bahia.

Segundo os advogados Laís Matos e Armênio Seixas, que representam Pedro Henrique, o juízo da 1ª Vara de Feira de Santana entendeu que a prisão preventiva não era mais necessária, considerando a pena prevista para o crime e a atual fase do processo.

Pedro Henrique foi preso no dia 24 de julho, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em uma casa em obras abandonada. No momento da abordagem, ele tentou escapar por uma área de escombros que dava acesso a um matagal. Após a tentativa de fuga, foi alcançado pelos policiais, mas resistiu à prisão.

Vítima só percebeu crime porque estava gravando treino 1 de 5

O caso aconteceu no dia 19 de julho, no bairro SIM. À TV Subaé, a vítima, de 35 anos, contou que só percebeu o que havia acontecido ao assistir ao vídeo que gravou durante o próprio treino. Nas imagens, Pedro Henrique aparece ao fundo da academia se masturbando enquanto a observava.

Poucos dias após o fato, moradores do condomínio onde o caso aconteceu aprovaram, em uma assembleia realizada de forma remota, a expulsão de Pedro Henrique do residencial.