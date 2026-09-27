DECISÃO

Homem quebra móveis, ameaça companheira e é condenado a pagar R$ 8 mil na Bahia

Réu também recebeu pena de dois meses e dez dias de detenção

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09:27

TJBA Crédito: Reprodução

Homem quebra móveis, ameaça companheira e é condenado a pagar R$ 8 mil na Bahia

Caso ocorreu em Glória, no norte do estado; réu também recebeu pena de dois meses e dez dias de detenção

Um homem foi condenado a pagar R$ 8 mil à então companheira após quebrar móveis da casa e ameaçá-la em Glória, no norte da Bahia. A sentença da 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso, proferida em 22 de setembro, também estabeleceu pena de dois meses e dez dias de detenção, em regime inicial aberto.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu em 3 de fevereiro de 2024. O homem teria ameaçado a mulher caso ela o denunciasse.

Na decisão, o juiz Cidval Santos Sousa Filho considerou comprovados o crime e sua autoria. Ele destacou o relato da vítima sobre o medo causado pelas ameaças de morte, além da admissão, pelo réu, de que houve uma discussão e móveis foram quebrados. “A coerência do depoimento da vítima, prestado sob o crivo judicial, aliada à admissão pelo réu da contenda e da quebra de mobília no lar, afasta qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência da conduta intimidadora”, afirmou.

O julgamento integra um mutirão de audiências criminais do Tribunal de Justiça da Bahia nas comarcas de Paulo Afonso, Cipó e Nova Soure. A ação começou em 21 de setembro e segue até o dia 30. Nos primeiros cinco dias, foram realizadas 667 audiências, com sentença proferida em 582 delas. As demais foram redesignadas ou convertidas em diligência.

Como denunciar

Mulheres vítimas de violência doméstica podem solicitar medidas protetivas pelo TJBA Zela, com acesso pela conta gov.br e sem necessidade de advogado. Segundo o tribunal, o pedido recebe análise judicial em até 48 horas. A ferramenta permite enviar relatos e arquivos, cadastrar pessoas de confiança para receber alertas e acionar a Polícia Militar pelo 190 em caso de risco imediato.