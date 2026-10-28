Homem se passa por primo para tirar duas meninas de abrigo e acaba preso por suspeita de estupro na Bahia

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Mariana Rios
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:58
Um homem de 26 anos é investigado por se passar por primo de duas meninas para retirá-las de um abrigo em João Pessoa, na Paraíba, e levá-las para a Bahia. Ele foi preso na terça-feira (27), no município de Pedra, em Pernambuco, suspeito de estupro de vulnerável.
Segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia, o caso aconteceu em abril deste ano. As irmãs, de 13 e 10 anos, viviam em situação de rua e estavam acolhidas em uma instituição na capital paraibana. O suspeito teria alegado ser primo das meninas para retirá-las do local e levá-las para Sobradinho, no norte da Bahia. As circunstâncias da saída do abrigo ainda são apuradas.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante o período em que esteve com o investigado, a adolescente de 13 anos engravidou. Após o nascimento do bebê, registrado na Paraíba, o homem deixou a adolescente, a criança e a irmã mais nova sob os cuidados de uma irmã dele, em Sobradinho. Depois, afastou-se e deixou de manter contato com a adolescente.
O caso chegou à polícia após o Conselho Tutelar de Sobradinho comunicar os fatos à unidade policial. A partir daí, foram iniciadas as investigações para localizar o suspeito, encontrado em Pedra, município pernambucano onde residia.
O homem permanece à disposição do Poder Judiciário. A adolescente, o bebê e a irmã de 10 anos estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.
A prisão foi realizada pela Delegacia Territorial de Sobradinho, vinculada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Juazeiro, com apoio da Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 3º Batalhão, em Arcoverde.