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Homem se passa por primo para tirar duas meninas de abrigo e acaba preso por suspeita de estupro na Bahia

Investigado, de 26 anos, levou duas irmãs, de 13 e 10 anos, de João Pessoa para Sobradinho; adolescente engravidou durante o período em que esteve com ele

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:58

Homem se passa por primo para retirar meninas de abrigo e é preso por suspeita de estupro na Bahia
Homem se passa por primo para retirar meninas de abrigo e é preso por suspeita de estupro na Bahia Crédito: SSP-BA

Um homem de 26 anos é investigado por se passar por primo de duas meninas para retirá-las de um abrigo em João Pessoa, na Paraíba, e levá-las para a Bahia. Ele foi preso na terça-feira (27), no município de Pedra, em Pernambuco, suspeito de estupro de vulnerável.

Segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia, o caso aconteceu em abril deste ano. As irmãs, de 13 e 10 anos, viviam em situação de rua e estavam acolhidas em uma instituição na capital paraibana. O suspeito teria alegado ser primo das meninas para retirá-las do local e levá-las para Sobradinho, no norte da Bahia. As circunstâncias da saída do abrigo ainda são apuradas.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Durante o período em que esteve com o investigado, a adolescente de 13 anos engravidou. Após o nascimento do bebê, registrado na Paraíba, o homem deixou a adolescente, a criança e a irmã mais nova sob os cuidados de uma irmã dele, em Sobradinho. Depois, afastou-se e deixou de manter contato com a adolescente.

O caso chegou à polícia após o Conselho Tutelar de Sobradinho comunicar os fatos à unidade policial. A partir daí, foram iniciadas as investigações para localizar o suspeito, encontrado em Pedra, município pernambucano onde residia.

O homem permanece à disposição do Poder Judiciário. A adolescente, o bebê e a irmã de 10 anos estão sob os cuidados do Conselho Tutelar.

A prisão foi realizada pela Delegacia Territorial de Sobradinho, vinculada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Juazeiro, com apoio da Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 3º Batalhão, em Arcoverde.

Tags:

Adolescente Crianças Estupro Estupro de Vulnerável

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