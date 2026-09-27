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Homem tem corpo queimado, é internado em hospital e morre após 11 dias na Bahia

Marcelio da Silva Pinto, de 30 anos, estava internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, desde o dia 14 de setembro.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 14:35

Marcelio da Silva Pinto
Marcelio da Silva Pinto Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Marcelio da Silva Pinto, de 30 anos, morreu na sexta-feira (25), após 11 dias internado no Hospital do Oeste, em Barreiras, no oeste da Bahia. Ele sofreu queimaduras em 62% do corpo durante um incêndio ocorrido no dia 14 de setembro, em Formosa do Rio Preto.

O homem estava em casa quando foi atingido pelas chamas. Conforme familiares relataram, Marcelio dormia quando a companheira teria jogado álcool sobre o corpo dele e ateado fogo. A cama onde ele estava também acabou atingida.

Após o episódio, Marcelio foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. Devido à extensão das queimaduras, ele permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Oeste durante 11 dias.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A morte foi registrada pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Barreiras. As informações fornecidas pelos familiares apontam a companheira como responsável pelo episódio, mas o caso deverá ser apurado pelas autoridades.

Marcelio e a mulher não tinham filhos, segundo os familiares. Não foram informados detalhes sobre uma eventual prisão ou sobre as circunstâncias que teriam antecedido o incêndio.

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