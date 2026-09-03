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Homem tenta fugir da polícia, ameaça moradores, cai de telhado e morre na Bahia

Jovem estava em prisão domiciliar e deveria usar tornozeleira eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:40

Taylan Santos da Cruz Santos
Taylan Santos da Cruz Santos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem morreu na cidade de Conceição do Jacuípe, no interior da Bahia, após cair do telhado de uma casa na região de Ilicuritiba. No momento do acidente, ocorrido na manhã desta quarta-feira (2), o jovem, de 25 anos, estava fugindo da Polícia Militar.

O rapaz, identificado como Taylan Santos da Cruz Santos, fugiu usando os telhados de residências da Rua Tertuliano Pereira Roque após avistar uma viatura da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com a corporação, o homem estaria pulando muros e ameaçando pessoas e, logo na sequência, teria caído em um terreno nas proximidades e ficado lesionado.

O homem foi encontrado caído no local indicado e encaminhado a uma unidade de saúde da região, onde recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai do homem informou à Polícia Militar que o filho estava em prisão domiciliar e deveria fazer uso de tornozeleira eletrônica. A ocorrência foi registrada na delegacia de Conceição do Jacuípe, onde as circunstâncias do fato serão investigadas.

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