Homem tenta roubar moto de motorista de aplicativo com arma falsa e acaba preso na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:09
Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (2), suspeito de tentar roubar a motocicleta de um motorista de aplicativo em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O caso aconteceu no bairro Gabriela.
De acordo com a Polícia Civil, agentes passavam pela região quando perceberam que a vítima, um homem de 39 anos, tentava resistir à abordagem enquanto pedia ajuda.
Os policiais interromperam a ação e alcançaram o suspeito antes que ele conseguisse fugir do local. Durante a abordagem, um simulacro de arma de fogo foi apreendido.
O homem foi conduzido para uma unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.
A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).