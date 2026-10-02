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Homem tenta roubar moto de motorista de aplicativo com arma falsa e acaba preso na Bahia

Homem de 21 anos foi flagrado por policiais civis durante a ação

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 20:09

Suspeito de tentar roubar motocicleta de motorista de aplicativo é preso em flagrante em Feira de Santana
Suspeito de tentar roubar motocicleta de motorista de aplicativo é preso em flagrante em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (2), suspeito de tentar roubar a motocicleta de um motorista de aplicativo em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O caso aconteceu no bairro Gabriela.

De acordo com a Polícia Civil, agentes passavam pela região quando perceberam que a vítima, um homem de 39 anos, tentava resistir à abordagem enquanto pedia ajuda.

Os policiais interromperam a ação e alcançaram o suspeito antes que ele conseguisse fugir do local. Durante a abordagem, um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

O homem foi conduzido para uma unidade policial e permanece custodiado à disposição da Justiça. A motocicleta foi devolvida ao proprietário.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

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