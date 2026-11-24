CRIME

Homem tenta separar briga, é atingido por garrafada e morre no Recôncavo Baiano

Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque e podem ajudar a identificar suspeitos

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12:38

Cleisson de Santana Santo Crédito: Reprodução

Um homem de 30 anos morreu após ser atingido por uma garrafada na cabeça durante uma confusão em um bar no distrito de Cairu, em Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano, no final da tarde desta segunda-feira (23). Identificado como Cleisson de Santana Santos, conhecido como Budião, ele tentava separar uma briga quando foi atingido. O momento da agressão foi registrado por câmeras de segurança.

Três homens aparecem nas imagens envolvidos em uma discussão. Em determinado momento, um deles se afasta, vai até os fundos do estabelecimento, pega uma garrafa e retorna em direção aos demais.

Um homem de 30 anos morreu após ser atingido por uma garrafada na cabeça durante uma confusão em um bar no distrito de Cairu, em Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano https://t.co/Fyn0Qsyn2D https://t.co/C6JQ06nenk — Mídias Correio (@midiacorreio24h) November 24, 2026

Na sequência, o homem arremessa o objeto contra Cleisson, que é atingido e cai no chão. A gravação mostra a violência da agressão e poderá auxiliar na investigação sobre as circunstâncias da morte. A motivação do desentendimento ainda não foi esclarecida.

Após a agressão, pessoas que estavam no estabelecimento partiram para cima do homem apontado como autor do golpe. Houve uma nova briga, com troca de socos, mas o suspeito conseguiu escapar.

Polícia investiga morte

Uma equipe do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para atender à ocorrência, mas todos envolvidos já haviam dispersado e a vítima foi encontrada caída. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação e deverá apurar a dinâmica da ocorrência, a motivação da discussão e identificar o responsável pela agressão.