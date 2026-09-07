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Homens armados invadem casa e executam jovem de 18 anos em Feira de Santana

Matheus Lima de Jesus estava com amigos quando homens armados invadiram o imóvel

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:01

Caso foi registrado na Rua M
Caso foi registrado na Rua M Crédito: Reprodução

Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Feira VI, em Feira de Santana. Segundo informações iniciais, Matheus Lima de Jesus estava dentro de uma residência com amigos quando homens armados invadiram o imóvel e ordenaram que os demais ocupantes saíssem antes de executarem a vítima.

Em seguida, o jovem foi alvo dos disparos. Não há, até o momento, informações sobre a identidade dos criminosos ou sobre a motivação do assassinato. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após receberem informações sobre um homem vítima de disparos de arma de fogo na Rua M

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Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram Matheus caído e constataram a ocorrência. A área foi isolada pelos policiais para preservar o local do crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou os procedimentos necessários antes da remoção do corpo. As circunstâncias da execução ainda deverão ser esclarecidas.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá buscar informações sobre a autoria e a motivação do crime. A Polícia Militar informou que segue reforçando o policiamento na região com o objetivo de preservar a ordem pública e ampliar a segurança dos moradores. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos pelo assassinato de Matheus Lima de Jesus.

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Tags:

Crime Execução

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