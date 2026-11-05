Homens de mais de 50 anos são presos por estuprar irmãs adolescentes na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:53
Dois homens, de 53 e 57 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (4), em Jequié, no sudoeste da Bahia, suspeitos de cometer violência sexual contra duas irmãs adolescentes. As vítimas, atualmente com 16 e 17 anos, teriam sido abusadas em períodos e circunstâncias diferentes. Uma delas tinha 13 anos quando os crimes investigados começaram.
De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos é investigado por estupro de vulnerável contra a adolescente mais velha desde 2022. Na época, a menina estava sob a guarda judicial da esposa do investigado.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O segundo homem é suspeito de abusar da irmã da primeira vítima em 2025, quando a adolescente estava acolhida em uma instituição onde ele trabalhava como motorista. As circunstâncias dos dois casos são apuradas separadamente.
Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jequié, no Centro da cidade. Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.