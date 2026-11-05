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Homens de mais de 50 anos são presos por estuprar irmãs adolescentes na Bahia

Investigações apontam crimes em períodos distintos, entre 2022 e 2025.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:53

Mandados foram cumpridos pela Deam de Jequié
Mandados foram cumpridos pela Deam de Jequié Crédito: Divulgação

Dois homens, de 53 e 57 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (4), em Jequié, no sudoeste da Bahia, suspeitos de cometer violência sexual contra duas irmãs adolescentes. As vítimas, atualmente com 16 e 17 anos, teriam sido abusadas em períodos e circunstâncias diferentes. Uma delas tinha 13 anos quando os crimes investigados começaram.

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos é investigado por estupro de vulnerável contra a adolescente mais velha desde 2022. Na época, a menina estava sob a guarda judicial da esposa do investigado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O segundo homem é suspeito de abusar da irmã da primeira vítima em 2025, quando a adolescente estava acolhida em uma instituição onde ele trabalhava como motorista. As circunstâncias dos dois casos são apuradas separadamente.

Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jequié, no Centro da cidade. Após a prisão, os dois homens foram encaminhados à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça.

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