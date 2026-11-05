CRIME

Homens de mais de 50 anos são presos por estuprar irmãs adolescentes na Bahia

Investigações apontam crimes em períodos distintos, entre 2022 e 2025.

Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:53

Mandados foram cumpridos pela Deam de Jequié Crédito: Divulgação

Dois homens, de 53 e 57 anos, foram presos preventivamente nesta quarta-feira (4), em Jequié, no sudoeste da Bahia, suspeitos de cometer violência sexual contra duas irmãs adolescentes. As vítimas, atualmente com 16 e 17 anos, teriam sido abusadas em períodos e circunstâncias diferentes. Uma delas tinha 13 anos quando os crimes investigados começaram.

De acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos é investigado por estupro de vulnerável contra a adolescente mais velha desde 2022. Na época, a menina estava sob a guarda judicial da esposa do investigado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O segundo homem é suspeito de abusar da irmã da primeira vítima em 2025, quando a adolescente estava acolhida em uma instituição onde ele trabalhava como motorista. As circunstâncias dos dois casos são apuradas separadamente.