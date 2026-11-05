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Homens roubam R$ 100 mil em joias após amarrar funcionárias de joalheria na Bahia; um foi preso

Crime ocorreu em Vitória da Conquista em setembro e suspeito foi encontrado pela polícia nesta quinta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 21:10

Suspeito de roubo a joalheria é preso em Vitória da Conquista (Imagem ilustrativa)
Suspeito de roubo a joalheria é preso em Vitória da Conquista (Imagem ilustrativa) Crédito: Divulgação/Ascom - PCBA

Amarrar as funcionárias de uma joalheria e fugir com cerca de R$ 100 mil em peças. Foi assim que dois homens armados e encapuzados realizaram um assalto no centro de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no último dia 23. Um dos suspeitos, de 25 anos, foi preso nesta quinta-feira (5), no bairro Zabelê, 43 dias depois do crime.

A prisão preventiva foi cumprida pela Polícia Civil da Bahia, após investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) do município, que identificou os dois envolvidos no crime. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Além da suspeita de participação no assalto à joalheria, o homem preso também é investigado por tráfico de drogas. O segundo suspeito, que continua foragido, é investigado por outros crimes de roubo e furto na região.

As diligências continuam para localizar o segundo envolvido. A operação foi conduzida pela DRFR de Vitória da Conquista, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Tags:

Vitória da Conquista Violência Polícia Civil

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