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IA pode ser considerada traição? Mais da metade dos usuários não considera uso erótico da tecnologia como infidelidade

Pesquisa com 1.271 pessoas mostra que mais da metade não considera uso erótico da inteligência artificial uma infidelidade, enquanto quase metade já se sente à vontade para desabafar com sistemas

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:00

IA pode ser considerada traição? Mais da metade dos usuários não considera uso erótico da tecnologia como infidelidade Crédito: Imagem gerada pela IA

A Inteligência Artificial deixou de ser usada apenas para produtividade, estudos e entretenimento e passou a ocupar espaços mais íntimos da vida cotidiana. Conversas sobre sentimentos, desejos, fantasias e relacionamentos já fazem parte da interação de algumas pessoas com sistemas de IA, criando uma nova dúvida dentro dos relacionamentos: quando uma interação com a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser vista como uma forma de intimidade?

Um levantamento realizado pela Gleeden ouviu 1.271 participantes durante a 12ª edição da Intimi Expo, com 78% de mulheres e predominância de pessoas entre 26 e 35 anos. Os resultados mostram que ainda não existe um consenso sobre os limites desse tipo de interação e que os brasileiros estão construindo novas interpretações sobre fidelidade, privacidade e conexão emocional.

As principais inteligências artificiais disponíveis hoje 1 de 8

Para maioria, usar IA para fins eróticos não é traição

Entre os entrevistados, 51,2% não consideram o uso da Inteligência Artificial para fins eróticos uma forma de traição. Outros 29% enxergam a situação como uma “zona cinzenta”, enquanto 19,8% já classificam esse comportamento como infidelidade. Os números mostram como a tecnologia começa a criar situações que não se encaixam necessariamente nas definições tradicionais de fidelidade. Uma pessoa pode, por exemplo, conversar com uma IA sobre fantasias ou desejos sem envolver outro ser humano, mas ainda assim a atitude pode ser interpretada de maneiras diferentes dentro de cada relacionamento.

O levantamento também indica que o vínculo emocional com esses sistemas não é tão distante quanto poderia parecer. Quase metade dos participantes (48,5%) afirma se sentir confortável para se abrir emocionalmente com uma IA, sendo 18,6% de forma direta e 29,9% ocasionalmente.

Para Thaís Plaza, sexóloga e terapeuta sexual e porta-voz da Gleeden no Brasil, a sensação de segurança e anonimato pode ajudar a explicar esse comportamento, principalmente porque a interação com a tecnologia não envolve necessariamente o medo de julgamento por outra pessoa.

Interesse por erotismo com IA ainda está começando

Apesar da aproximação emocional, o uso da IA especificamente para fins eróticos ainda não faz parte da rotina da maioria dos entrevistados. 68,8% afirmam nunca ter utilizado a tecnologia com essa finalidade. O interesse, porém, aparece quando a pergunta muda para o futuro: 53,8% dizem que poderiam recorrer a esse tipo de recurso, sendo 23,2% com certeza e 30,6% talvez.

A principal motivação apontada não é necessariamente o conteúdo erótico. Para 32,4% dos participantes, o maior atrativo seria a privacidade total. Em seguida aparecem a ausência de julgamentos (19,7%), a possibilidade de personalizar a experiência (18,7%), a variedade de possibilidades (16,9%) e a disponibilidade permanente (12,3%).

E se a IA entrar na vida do casal?

A pesquisa também perguntou se as pessoas contariam ao parceiro caso utilizassem Inteligência Artificial para experiências íntimas. 49,7% disseram que contariam, enquanto 33,9% afirmaram que a decisão dependeria da situação. Já 16,4% prefeririam esconder o uso. O resultado reforça a existência de uma área ainda pouco definida nos relacionamentos: enquanto algumas pessoas não enxergam a interação com uma IA como uma ameaça ao vínculo, outras podem considerar a experiência uma quebra de acordos de exclusividade.

Essa diferença de percepção também aparece quando os participantes são questionados sobre a possibilidade de a tecnologia substituir sentimentos humanos. Para 44,6%, isso jamais acontecerá. Outros 27,8% acreditam que a substituição poderia ocorrer parcialmente. Os dados indicam, portanto, que a tecnologia pode ocupar novos espaços na vida afetiva sem necessariamente eliminar a importância atribuída às relações humanas.

Para a Gleeden, os resultados apontam justamente para a necessidade de discutir novos acordos dentro dos relacionamentos, já que conceitos tradicionais de fidelidade podem não contemplar todas as formas de interação proporcionadas pela Inteligência Artificial.