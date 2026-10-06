ELEIÇÕES 2026

Ídolo do Bahia, Bobô é reeleito e vai chegar a 16 anos como deputado estadual por partido comunista

- Filiado ao PCdoB desde 2011, ex-atleta chegou ao Legislativo estadual pela primeira vez em 2014

Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:24

Bobô é deputado estadual pelo PCdoB Crédito: Reprodução

Ídolo do Bahia e campeão brasileiro pelo clube em 1988, Bobô (PCdoB) garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O ex-jogador foi reeleito deputado estadual neste domingo (4), com 70.898 votos, e iniciará em 2027 seu quarto mandato consecutivo. Com a nova vitória nas urnas, chegará a 16 anos de atuação no Legislativo baiano.

Nas redes sociais, Bobô comemorou a reeleição. “Em família comemorando o tetra!! Obrigado a todos pela confiança no meu trabalho. Vamos para cima!”, escreveu o deputadO. A trajetória de Bobô na Alba começou nas eleições de 2014, quando se elegeu para o mandato iniciado em 2015. Ele voltou a conquistar uma cadeira em 2018 e 2022. A Assembleia registra ainda sua filiação ao PCdoB desde 2011.

Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia 1 de 5

A votação deste ano também reforçou a presença do ex-jogador em municípios do interior. Seabra foi um dos principais redutos eleitorais de Bobô, com 8.392 votos. A cidade também teve uma votação expressiva para Danei Almeida, deputado federal eleito pelo PCdoB, que recebeu 9.421 votos no município.