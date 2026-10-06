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Ídolo do Bahia, Bobô é reeleito e vai chegar a 16 anos como deputado estadual por partido comunista

- Filiado ao PCdoB desde 2011, ex-atleta chegou ao Legislativo estadual pela primeira vez em 2014

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:24

Bobô é deputado estadual pelo PCdoB
Bobô é deputado estadual pelo PCdoB Crédito: Reprodução

Ídolo do Bahia e campeão brasileiro pelo clube em 1988, Bobô (PCdoB) garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O ex-jogador foi reeleito deputado estadual neste domingo (4), com 70.898 votos, e iniciará em 2027 seu quarto mandato consecutivo. Com a nova vitória nas urnas, chegará a 16 anos de atuação no Legislativo baiano.

Nas redes sociais, Bobô comemorou a reeleição. “Em família comemorando o tetra!! Obrigado a todos pela confiança no meu trabalho. Vamos para cima!”, escreveu o deputadO. A trajetória de Bobô na Alba começou nas eleições de 2014, quando se elegeu para o mandato iniciado em 2015. Ele voltou a conquistar uma cadeira em 2018 e 2022. A Assembleia registra ainda sua filiação ao PCdoB desde 2011. 

Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia

Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
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Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE

A votação deste ano também reforçou a presença do ex-jogador em municípios do interior. Seabra foi um dos principais redutos eleitorais de Bobô, com 8.392 votos. A cidade também teve uma votação expressiva para Danei Almeida, deputado federal eleito pelo PCdoB, que recebeu 9.421 votos no município.

Ao longo dos três primeiros mandatos, Bobô manteve a atuação ligada principalmente ao esporte. Ele presidiu a Comissão Especial de Desporto, Paradesporto e Lazer e também ocupou o cargo de terceiro vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia entre 2021 e 2023.  A nova legislatura começa em 1º de fevereiro e levará o ex-jogador à marca de 16 anos consecutivos como deputado estadual da Bahia.

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Tags:

Bahia Ídolo Deputado Estadual Reeleição

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