Ídolo do Bahia, Bobô é reeleito e vai chegar a 16 anos como deputado estadual por partido comunista

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Wendel de Novais
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 08:24
Ídolo do Bahia e campeão brasileiro pelo clube em 1988, Bobô (PCdoB) garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O ex-jogador foi reeleito deputado estadual neste domingo (4), com 70.898 votos, e iniciará em 2027 seu quarto mandato consecutivo. Com a nova vitória nas urnas, chegará a 16 anos de atuação no Legislativo baiano.
Nas redes sociais, Bobô comemorou a reeleição. “Em família comemorando o tetra!! Obrigado a todos pela confiança no meu trabalho. Vamos para cima!”, escreveu o deputadO. A trajetória de Bobô na Alba começou nas eleições de 2014, quando se elegeu para o mandato iniciado em 2015. Ele voltou a conquistar uma cadeira em 2018 e 2022. A Assembleia registra ainda sua filiação ao PCdoB desde 2011.
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A votação deste ano também reforçou a presença do ex-jogador em municípios do interior. Seabra foi um dos principais redutos eleitorais de Bobô, com 8.392 votos. A cidade também teve uma votação expressiva para Danei Almeida, deputado federal eleito pelo PCdoB, que recebeu 9.421 votos no município.
Ao longo dos três primeiros mandatos, Bobô manteve a atuação ligada principalmente ao esporte. Ele presidiu a Comissão Especial de Desporto, Paradesporto e Lazer e também ocupou o cargo de terceiro vice-presidente da Mesa Diretora da Assembleia entre 2021 e 2023. A nova legislatura começa em 1º de fevereiro e levará o ex-jogador à marca de 16 anos consecutivos como deputado estadual da Bahia.