CRIME

Idosa de 72 anos morre após ser atropelada por motociclista enquanto voltava de igreja na Bahia

Piloto deixou o local e não foi preso

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:18

Elezelita São Pedro Crédito: Reprodução

A volta de um culto se converteu em tragédia na noite de domingo (11), em Itabuna, no sul da Bahia. Isso porque uma idosa de 72 anos identificada como Elezelita São Pedro morreu após ser atropelada por uma motocicleta enquanto caminhava para casa na companhia de uma irmã da igreja que ela frequentava.

Segundo informações da TV Santa Cruz, tanto Elezelita como a amiga foram atingidas por um motociclista. A segunda mulher sofreu ferimentos em um dos braços. As duas vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas a uma unidade de saúde. Elezelita, porém, não resistiu aos ferimentos.

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Testemunhas relataram que o local do acidente estava sem iluminação no momento da ocorrência. A escuridão teria sido provocada por uma queda de energia que afetou o fornecimento na região. Até a última atualização da TV Santa Cruz, não havia informações sobre o estado de saúde da amiga.