Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa de 72 anos morre após ser atropelada por motociclista enquanto voltava de igreja na Bahia

Piloto deixou o local e não foi preso

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:18

Elezelita São Pedro
Elezelita São Pedro Crédito: Reprodução

A volta de um culto se converteu em tragédia na noite de domingo (11), em Itabuna, no sul da Bahia. Isso porque uma idosa de 72 anos identificada como Elezelita São Pedro morreu após ser atropelada por uma motocicleta enquanto caminhava para casa na companhia de uma irmã da igreja que ela frequentava. 

Segundo informações da TV Santa Cruz, tanto Elezelita como a amiga foram atingidas por um motociclista. A segunda mulher sofreu ferimentos em um dos braços. As duas vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas a uma unidade de saúde. Elezelita, porém, não resistiu aos ferimentos.

Acidentes de trânsito na Bahia

Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
Mulher morre em acidente a caminho do trabalho por Arisson Marinho / CORREIO
Mulher morre em acidente a caminho do trabalho por Arisson Marinho / CORREIO
Acidente com romeiros no oeste da Bahia por Reprodução/Redes sociais
Ônibus de Netto Brito se envolve em acidente com três mortos na BA-046. por Reprodução
Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
Acidente de moto na BA-120 por Leandro Alves Abreu dos Santos/Arquivo pessoal
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente na BR-116 por Reprodução
1 de 20
Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia

Testemunhas relataram que o local do acidente estava sem iluminação no momento da ocorrência. A escuridão teria sido provocada por uma queda de energia que afetou o fornecimento na região.  Até a última atualização da TV Santa Cruz, não havia informações sobre o estado de saúde da amiga.

Após o atropelamento, o motociclista deixou o local e não foi preso. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Leia mais

Imagem - Servidor de prefeitura é morto em ataque a tiros dentro de casa na Bahia

Servidor de prefeitura é morto em ataque a tiros dentro de casa na Bahia

Imagem - Ex-funcionário usa uniforme da empresa e empilhadeira para furtar 280 sacos de cimento na Bahia

Ex-funcionário usa uniforme da empresa e empilhadeira para furtar 280 sacos de cimento na Bahia

Imagem - Salário acaba antes do mês? Usar o cartão para pagar as contas pode ser um sinal de alerta

Salário acaba antes do mês? Usar o cartão para pagar as contas pode ser um sinal de alerta

Mais recentes

Imagem - Dois homens são presos por matar jovem após furto de celular na Bahia

Dois homens são presos por matar jovem após furto de celular na Bahia
Imagem - Igreja Lagoinha Salvador, do pastor André Valadão, é alvo de furto e pede doações

Igreja Lagoinha Salvador, do pastor André Valadão, é alvo de furto e pede doações
Imagem - Flávio tem 51% e Lula 49% dos votos válidos, mostra nova pesquisa PoderData/Aya

Flávio tem 51% e Lula 49% dos votos válidos, mostra nova pesquisa PoderData/Aya