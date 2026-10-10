Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa é ameaçada com faca durante assalto em casa; suspeito é preso em paraíso turístico

Mulher de 63 anos teve celular e cartões bancários roubados em Eunápolis; investigado foi localizado em Trancoso, distrito de Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 16:42

Segundo as investigações, um dos homens abordou a idosa sob o pretexto de pedir alimentos
Segundo as investigações, um dos homens abordou a idosa sob o pretexto de pedir alimentos Crédito: Shutterstock

Uma idosa de 63 anos foi ameaçada com uma faca durante um assalto à própria residência, no bairro Centauro Oeste, em Eunápolis, no sul da Bahia. O crime aconteceu em 15 de setembro deste ano, quando dois homens entraram no imóvel e roubaram o celular e os cartões bancários da vítima. Um dos suspeitos, de 35 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (9), na Praça do Quadrado, em Trancoso, distrito de Porto Seguro.

Segundo as investigações, um dos homens abordou a idosa sob o pretexto de pedir alimentos. Em seguida, ele invadiu a casa com a ajuda de outro suspeito. Durante a ação, um deles pegou uma faca na cozinha e colocou a arma contra o pescoço da vítima.

Após reunir informações e identificar um dos investigados, a Polícia Civil iniciou diligências para localizá-lo. O monitoramento indicou que ele havia se deslocado para a região litorânea, onde acabou sendo encontrado e preso. De acordo com as apurações, o homem tem antecedentes criminais por delitos contra o patrimônio.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis, com apoio da Delegacia Territorial (DT) de Trancoso. As diligências continuam para localizar o segundo suspeito.

Tags:

Eunápolis Assalto Idosa

Mais recentes

Imagem - Mãe de deputada do PL que critica políticas sociais recebe benefício do estado

Mãe de deputada do PL que critica políticas sociais recebe benefício do estado
Imagem - Incêndio atinge ambulâncias do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador

Incêndio atinge ambulâncias do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador
Imagem - Ex-militar russo preso na Bahia foi flagrado em seu país com 600 kg de cocaína e documento falso

Ex-militar russo preso na Bahia foi flagrado em seu país com 600 kg de cocaína e documento falso