Idosa é ameaçada com faca durante assalto em casa; suspeito é preso em paraíso turístico

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Mariana Rios
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 16:42
Uma idosa de 63 anos foi ameaçada com uma faca durante um assalto à própria residência, no bairro Centauro Oeste, em Eunápolis, no sul da Bahia. O crime aconteceu em 15 de setembro deste ano, quando dois homens entraram no imóvel e roubaram o celular e os cartões bancários da vítima. Um dos suspeitos, de 35 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (9), na Praça do Quadrado, em Trancoso, distrito de Porto Seguro.
Segundo as investigações, um dos homens abordou a idosa sob o pretexto de pedir alimentos. Em seguida, ele invadiu a casa com a ajuda de outro suspeito. Durante a ação, um deles pegou uma faca na cozinha e colocou a arma contra o pescoço da vítima.
Após reunir informações e identificar um dos investigados, a Polícia Civil iniciou diligências para localizá-lo. O monitoramento indicou que ele havia se deslocado para a região litorânea, onde acabou sendo encontrado e preso. De acordo com as apurações, o homem tem antecedentes criminais por delitos contra o patrimônio.
O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.
A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Eunápolis, com apoio da Delegacia Territorial (DT) de Trancoso. As diligências continuam para localizar o segundo suspeito.