CRIME

Idoso de 67 anos é preso após descumprir medida protetiva e voltar a ameaçar ex na Bahia

Homem foi proibido pela Justiça de manter contato com a mulher após ameaçá-la de morte

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:44

Polícia Civil atuou na prisão Crédito: Divulgação

Um idoso de 67 anos foi preso nesta quarta-feira (9), em Piatã, na Chapada Diamantina, após descumprir uma medida protetiva e voltar a ameaçar a ex-companheira. A Justiça já havia determinado que ele não mantivesse qualquer tipo de contato com a mulher, de 45 anos.

A ordem judicial foi expedida em dezembro do ano passado, depois que o homem teria ameaçado a vítima de morte. Mesmo ciente da proibição, ele voltou a procurar a mulher em junho deste ano e, segundo a ocorrência, teria feito novas ameaças.

A reincidência levou a Polícia Civil a aprofundar as investigações sobre o caso. Durante as diligências, os investigadores reuniram elementos que indicaram um possível descumprimento reiterado da medida protetiva e a continuidade das ameaças contra a vítima.

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O suspeito foi localizado no bairro Tangará, em Piatã, onde acabou preso. A captura ocorreu após o levantamento de informações realizado pelas equipes responsáveis pela apuração do caso.