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Idoso de 67 anos é preso após descumprir medida protetiva e voltar a ameaçar ex na Bahia

Homem foi proibido pela Justiça de manter contato com a mulher após ameaçá-la de morte

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 07:44

Polícia Civil atuou na prisão
Polícia Civil atuou na prisão Crédito: Divulgação

Um idoso de 67 anos foi preso nesta quarta-feira (9), em Piatã, na Chapada Diamantina, após descumprir uma medida protetiva e voltar a ameaçar a ex-companheira. A Justiça já havia determinado que ele não mantivesse qualquer tipo de contato com a mulher, de 45 anos.

A ordem judicial foi expedida em dezembro do ano passado, depois que o homem teria ameaçado a vítima de morte. Mesmo ciente da proibição, ele voltou a procurar a mulher em junho deste ano e, segundo a ocorrência, teria feito novas ameaças.

A reincidência levou a Polícia Civil a aprofundar as investigações sobre o caso. Durante as diligências, os investigadores reuniram elementos que indicaram um possível descumprimento reiterado da medida protetiva e a continuidade das ameaças contra a vítima.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

O suspeito foi localizado no bairro Tangará, em Piatã, onde acabou preso. A captura ocorreu após o levantamento de informações realizado pelas equipes responsáveis pela apuração do caso.

A prisão foi realizada pela Delegacia Territorial de Piatã, que integra a 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (13ª COORPIN/Seabra). O homem foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

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