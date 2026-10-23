CRIME

Idoso de 73 anos é preso suspeito de tráfico de drogas em terminal marítimo na Bahia

Homem foi flagrado com maconha, cocaína e mais de R$ 1 mil em espécie ao desembarcar em Vera Cruz

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:48

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um idoso de 73 anos foi preso em flagrante, na quinta-feira (22), suspeito de tráfico de drogas nas proximidades do Terminal Marítimo de Mar Grande, no município de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado com porções de maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie.

As investigações começaram em setembro deste ano, após uma denúncia anônima informar que o suspeito realizava viagens frequentes entre Salvador e Vera Cruz para transportar drogas que seriam comercializadas no município.

A partir das informações, equipes da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz passaram a acompanhar a movimentação do homem. Durante as diligências, os policiais identificaram que ele costumava transportar uma sacola plástica preta, conforme descrito na denúncia.

O suspeito foi abordado ao desembarcar no Terminal Marítimo de Mar Grande. Com ele, foram encontrados aproximadamente 528 gramas de uma substância semelhante à maconha, 32 gramas de material aparentando ser cocaína, além de pinos utilizados para armazenar drogas, um celular e R$ 1.170 em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso já havia sido conduzido à mesma delegacia em outubro de 2024, após ser encontrado com porções de maconha e cocaína. Na ocasião, o caso foi registrado como porte de drogas para consumo pessoal, com a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).